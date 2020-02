Sandro J.Stadelmann – Der amerikanische Traum in Österreich

Sandro J. Stadelmann hat den amerikanischen Traum wahrgemacht – in Österreich. Er wuchs in Vorarlberg in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Seine Lehre brach der unbändige Jugendliche mehrere Male ab; nicht mal seine eigene Familie glaubte an ihn. Im Alter von 19 Jahren entschloss er sich schließlich, an einem Bundesheerauslandseinsatz teilzunehmen. Hier lernte er Disziplin und das Durchhaltevermögen, das es ihm ermöglichte, seine Energien in die Durchführung von Projekten von Anfang bis Ende zu kanalisieren. Zurück in Österreich ging es für den jungen Vorarlberger steil bergauf. Er arbeitete Tag und Nacht an seiner Karriere und gründete neben seiner Schauspielkarriere eine Immobilienfirma. Heute ist er der bekannteste Immobilienmakler Österreichs und spielt mit seiner Immobilienagentur „Mister Immo GmbH“ im Kreis der ganz Großen mit. Derzeit befinden sich Immobilien im Wert von über 45 Millionen Euro in der Vermarktung von Mister Immo und das Portfolio wächst und wächst.

Nun will der erfolgreiche Immobilienmakler seine über 10-jährige Branchenerfahrung teilen und bietet ab Herbst dieses Jahres einen 12-Wochen-Onlinekurs für Immobilienmakler an. Der Kurs führt angehende Makler von A-Z durch die Immobilienbranche und ist voll mit wertvollen Tipps aus der Praxis.

„Immobilienkurse gibt es einige, doch in meinem Lehre ich angehenden Maklern keine trockene Theorie, sondern vermittle Tricks und Hacks, die in der Praxis bares Geld einbringen“, betont Sandro Stadelmann.

Bild: privat