Robo Advisor: die moderne Art der Geldanlage

Wir leben in einer modernen Zeit, in der auch die Geldanlage immer moderner wird. Die meisten von uns sehnen sich nach einer sicheren Kapitalanlage, die auch einiges an Geld abwerfen kann. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um eine Goldanlage, Aktien oder Fonds etc. handelt. Wichtig ist nur, dass die Anlage auch etwas erwirtschaftet und sicher ist. Die neueste Methode dabei: Robo Advisor. Doch worum handelt es sich bei dieser Methode? Was verspricht der Robo Advisor und was kann er wirklich halten? Und vor allem: Was gilt es dabei zu beachten?

Was genau ist ein Robo Advisor?

Bei einem Robo Advisor handelt es sich um ein Algorithmen-basiertes System, welches bei der Vermögensanlage stets automatische Empfehlungen abgibt und sie auch umsetzen kann. Die Bezeichnung setzt sich aus den englischen Worten Robot für Roboter und Advisor für Berater zusammen. Es handelt sich also kurz gesagt um einen Roboter-Berater.

Das Ziel von einem Robo Adviser ist, dass der traditionelle Finanzberater praktisch digitalisiert und ersetzt wird. Wir haben es heute also mit automatisierten Beratern zu tun. In der Regel wird der Robo Adviser von vielen Dienstleistern eingesetzt, damit kleine Depots besonders kostengünstig verwaltet werden können. Das System kann die Empfehlungen an die Kunden meist direkt und automatisch umsetzen, was sehr praktisch ist und natürlich auch einiges an Geld spart.

Die Vorteile

Vor allem Kleinanleger profitieren von dem automatisierten System, denn es spart die Kosten eines traditionellen Beraters ein. Viele Dienstleister bieten zwar einen zusätzlichen Berater bei Bedarf, für den man jedoch bezahlt. Wer keinen braucht oder sich bereits ein wenig mit der Materie befasst hat und sich auskennt, profitiert vom Robo Advisor in jedem Fall.

Entscheiden sollte man sich dennoch für ein Unternehmen, das eine hohe Sicherheit gewähren kann und auch tatsächlich seriös ist. Ein Blick ins Internet hilft meist sofort. Zufriedene Kunden werden sich, ebenso wie unzufriedene Kunden, online in den Foren bemerkbar machen.

Der Reiz Geld anzulegen

Natürlich gibt es sehr viele Großanleger, die ihr Geld ganz einfach vermehren wollen. Doch auch Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wollen ihr Kapital in unsicheren Zeiten wie diesen, möglichst sicher anlegen. Auch in diesem Bereich hat der Fortschritt nicht geendet. Wir erleben eine immer modernere Zeit und dürfen uns über zahlreiche Innovationen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen freuen.

Bei der Geldanlage spielt selbstverständlich die Sicherheit eine entscheidende Rolle. Egal für welchen Anbieter und für welches System man sich am Ende des Tages auch entscheiden mag: Wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, ist es auch keine gute Idee, bei diesem Anbieter sein Kapital anzulegen.

Darüber hinaus sollte die Anlageform auch stets die passende Variante sein. Diese ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Entscheidend sind nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, die die Person mit sich bringt, sondern auch die Risikobereitschaft.

Fazit:

Auch im Bereich der Geldanlage ist die Zeit nicht stehengeblieben. Neue Innovationen wie Robo Advisor stehen uns dabei mit ihren Diensten zur Verfügung, die für uns nicht nur besonders angenehm sind, sondern meist auch sehr günstig, denn die Gebühren und Konditionen sind vergleichsweise einfach unschlagbar!

