Gold – Private Schätze zu Geld machen

Gold ist eine sehr kostbare Wertanlage, die man vergleichsweise schnell zu Geld machen kann. Dass sie sehr krisenresistent ist, erkennt man an den steigenden Goldpreisen in Ausnahmesituationen. Gold kann in ganz unterschiedlichen Zuständen verkauft werden. Wichtig ist es, beim Goldverkauf nichts zu überstürzenund nützliche Tools zu nutzen. Außerdem kommt es darauf an, die aktuellen Preise und Kurse im Blick zu behalten.

Beim Goldverkauf nichts überstürzen

Wer Gold verkauft, benötigt in der Regel kurzfristig Bargeld. Dennoch ist es wichtig , beim Goldverkaufen nichts zu überstürzen. Es kommt darauf an, einen seriösen und zuverlässigen Anbieter zu finden, der faire Preise für das Goldanbietet. Zudem sollte nicht zu viel Gold auf einmal verkauft werden, sondern genau so viel, dass das benötigte Bargeld hereinkommt. Deswegen ist es sinnvoll, sogenannte Tafelbarren zu nutzen, weil bei diesen sehr gezielt auch kleine Mengen an Gold herausgelöst werden können.

Es zeigt sich, dass deutlich geringere Erlöse erzielt werden, wenn Gold über Plattformen versteigert wird, als bei einem Goldverkauf an einen professionellen Händler. Deswegen sollte von solchen Privatverkäufen weitestgehend abgesehen werden. Stattdessen ist es sicherer, sich mit den aktuellen Preisen zu beschäftigen und zu schauen, welcher Goldhändler entsprechende Angebot macht. Damit die Kunden bestmöglich geschützt sind, reguliert die Bundesregierung den Goldmarktteilweise streng.

Verschiedene Arten von Gold verkaufen

Gold liegt in ganz unterschiedlichen Formen vor. Einige haben Gold als Wertanlage entdeckt und sich beispielsweise Tafelbarren gekauft. Diese können sehr leicht weiterverkauft werden, wenn Geld benötigt wird. Andere haben vielleicht Goldmünzen auf dem Dachboden gelagert oder im Rahmen einer Erbschaft bekommen. Auch solche Münzen lassen sich ohne großen Aufwand bei professionellen Anbietern wie der CUGA Deutschland GmbHzu Geld machen.

Des Weiteren ist es möglich,Schmuck zu Geld zu machen. Wer beispielsweise alte Ringe oder Ketten hat, die nicht mehr getragen werden, kann diese verkaufen. Hierbei kommt es unter anderem auf das Gewicht und die Qualitätdes Schmucks an. Außerdem besteht die Möglichkeit, Zahngold zu verkaufen. Gelegentlich müssen Kronen und Brücken ersetzt werden, sodass das vorhandene Gold nicht mehr länger im Mund ist. Dieses kann bei seriösen Händlern verkauft werden und bringt häufig noch eine ganze Menge Geld.

Nützliche Tools für den Goldverkauf

Es gibt viele nützliche Hilfsmittel, die den Goldverkauf erleichtern. Hierzu gehört beispielsweise eine schlichte Waage. Mit dieser kann exakt gemessen werden, wie schwer die verschiedenen Münzen oder der Schmuck sind, die verkauft werden sollen. In vielen Fällen genügt eine einfache Küchenwaage, um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Wer es exakt mag, kann auch eine günstige Goldwaagebestellen. Mit deren Hilfe ist es möglich, anhand der Karatzahl des Goldes den aktuellen Preis vorab sehr exakt zu bestimmen.

Sehr hilfreich sind zudem Preisvergleich-Tools im Internet. Diese zeigen die aktuellen Kursentwicklungensehr genau auf und verdeutlichen somit, wie viel Gold zu einem bestimmten Zeitpunkt wert ist. Das ist beim Verkauf wichtig, da immer der aktuelle Goldpreis zum Zeitpunkt des Verkaufs ausschlaggebend ist. Das gilt gerade bei Online-Verkäufen. Hier kommt es nicht auf den Moment an, wenn das Gold beim Händler eingeht, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem der Verkauf abgeschlossen wird.

Aktuelle Preise und Kurse im Blick behalten

DerGoldpreisist teils starken Schwankungen unterlegen, insgesamt aber recht einheitlich. Das bedeutet, das seriöse Händler immer ziemlich genau den Preis anbieten, der Gold zu einem bestimmten Zeitpunkt am Markt tatsächlich wert ist. Entsprechend ist es wichtig, sich vor dem Verkauf über die aktuellen Goldpreise zu informierenund zu schauen, wie die momentane Entwicklung an den Börsen ist. Hierdurch lässt sich unter anderem abschätzen, ob die Kurse eher am Steigen oder am Fallen sind. Manchmal macht ein Tag beim Goldverkauf dadurch sehr viel aus. Wenn die Preise ein wenig ansteigen, bekommt man spürbar mehr für sein Gold als noch am Tag zuvor. Andersherum wirken sich sinkende Preise negativ auf die Einnahmen aus. Entsprechend ist es wichtig, hier besonders sorgfältig vorzugehen.

Bild: Depositphotos.com/belchonock